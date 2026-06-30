Ministro de Defensa de Brasil visita Venezuela para ampliar la ayuda tras los sismos

CARACAS.- El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visita este martes Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria de su país tras los terremotos de hace casi una semana que causaron al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, para lo cual se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades.

El alto funcionario brasileño fue recibido por su homólogo venezolano, Gustavo González, y posteriormente se reunió con la mandataria interina para «brindar todo el apoyo, acompañamiento y ayuda humanitaria» por parte del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, según VTV, que transmitió imágenes del encuentro.

El canal señaló que la reunión fue también propicia para «avanzar en un trabajo articulado para la pronta construcción de viviendas para las familias afectadas», por lo que también estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y la responsable de Hábitat y Vivienda, Paola Posani.

También estuvo presente el ingeniero Francisco Garcés, jefe de la comisión presidencial encargada de la inspección de las viviendas para verificar las condiciones de habitabilidad.

Según cifras oficiales, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

EFE