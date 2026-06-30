Defensoría del Pueblo acompaña a las víctimas del terremoto en La Guaira y hospitales

CARACAS.-La Defensoría del Pueblo activó su despliegue nacional para acompañar, proteger y supervisar el respeto de los derechos humanos de todas las personas afectadas por esta emergencia.

En cumplimiento de su mandato constitucional, la institución se encuentra presente en las zonas impactadas realizando labores de verificación, acompañamiento a las víctimas, supervisión de la atención brindada por los organismos públicos y articulación institucional para contribuir en un enfoque integral de la respuesta del Estado.

La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, instruyó de manera inmediata a los Defensores Delegados Especiales, Estadales y Municipales a desplegarse en sus respectivas jurisdicciones para levantar información, identificar situaciones de especial vulnerabilidad y coordinar las actuaciones necesarias con las instituciones competentes.

Este despliegue permite conocer directamente las necesidades de la población y canalizar respuestas oportunas, especialmente en favor de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, comunidades LGBTIQ+ y demás grupos que requieren protección reforzada durante una emergencia.

Como parte de estas acciones, la Defensora del Pueblo recorrió diversas zonas afectadas del estado La Guaira y visitó el Servicio de Pediatría del Hospital «Dr. Domingo Luciani», donde verificó personalmente la atención médica brindada a niños, niñas y adolescentes lesionados durante el evento sísmico.

Asimismo, inspeccionó el Centro de Servicio Social Residencial «Dr. Joaquín Quintero Quintero», en la parroquia Caricuao, donde constató las condiciones de atención de 66 personas adultas mayores trasladadas desde Catia La Mar, verificando su identificación, atención integral y bienestar. Durante la visita también fueron entregadas sillas de ruedas, agua potable y artículos de higiene personal.

Paralelamente, la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en Plaza Morelos, fue habilitada como centro de coordinación y apoyo humanitario, desde donde equipos especializados mantienen reuniones permanentes para evaluar la situación nacional y coordinar las actuaciones defensoriales en materia de infancia, personas mayores, salud, vivienda, personas privadas de libertad, ambiente, pueblos indígenas y protección a las mujeres.

Gracias al apoyo solidario de instituciones públicas, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos, las sedes defensoriales de todo el país han contribuido a canalizar la entrega de ropa, alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, leche en polvo, cobijas, sillas de ruedas y otros insumos esenciales para las familias afectadas.

Nota de prensa Defensoría