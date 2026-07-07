Falsas informaciones sobre los terremotos en Venezuela buscan generar zozobra en la ciudadanía

CARACAS.- El periodista y fundador del Observatorio Venezolano de Fake News, León Hernández, informó que ante la tragedia que enluta el país por los dos terremotos del pasado 24 de junio, se han viralizado falsas informaciones que buscan generar zozobra, angustia o dispersión de la opinión pública.

«Sí, ha habido un aumento, a pesar de que es una situación sui géneris. En las primeras horas no hubo tantas unidades de desinformación, pero lamentablemente a partir de la primera semana, algunas personas sin escrúpulos se han dedicado a crear o elaborar con inteligencia artificial contenido falseado. En situaciones como esta, a veces la realidad misma existen mecanismos de negación para evitar aceptarla, y en momentos como este, ya ha habido alguna cierta narrativa politizante sobre la situación. Esto ha generado que se haya despertado el interés de algunos en dispersar la opinión pública; en hacer creer por falso algunas cosas que fueron ciertas, hacer narrativas de falsos triunfos y hallazgos para ganar retweet, seguidores o likes en las cuentas personales», expresó en entrevista concedida para Unión Radio .

El experto apuntó que existe una «descontextualización» en los videos e imágenes que se han replicado en redes sociales, puesto que se han mostrado situaciones del pasado que acontecieron en Filipinas, Japón o Guatemala.

«Es muy inescrupuloso utilizar algunas narrativas para dar a conocer ciertas cosas que han pasado aquí, sobre todo porque de esa manera se banaliza el llamado legítimo que han hecho algunos ciudadanos en las redes sociales sobre situaciones que sí están ocurriendo en Venezuela», agregó.

Hernández recomendó a todas las personas que están trabajando en La Guaira, indicar en el material el día y el lugar al que pertenece la zona afectada, puesto que «ayuda bastante a evitar las descontextualizaciones futuras».

Unión Radio