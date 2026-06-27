Exdirector de Defensa Civil: Entramos en una etapa crucial que requiere coordinación

CARACAS.-Ángel Ramón Freytez, exdirector de Defensa Civil aseguró que la situación de las labores de rescate de las víctimas que dejaron los devastadores terremotos en el país atraviesa un punto clave que requiere de una comunicación y coordinación para salvaguardar el mayor número de vidas posible.

En una entrevista con Unión Radio , Freytez destacó que si bien existe un gran ímpetu de los organismos de seguridad y voluntarios, se debe agilizar el uso de maquinaria pesada para poder levantar los restos de estructuras caídas y facilitar el acceso hacia los afectados, cuando ya se atraviesan casi 72 horas de la catástrofe.

«Ese accionar humano tiene que estar complementado con equipos. Si estos distintos grupos sino están bien coordinados es lo que llamamos el segundo desastre, porque empiezas a ejercer distintas actividades que tienen que estar concatenadas con la estructura de salud, de hospitales, es toda una complejidad que requiere un planeamiento», detalló el condecorado funcionario.

Freytez considera que faltó mayor coordinación para atender la emergencia de forma inmediata, sumado a la falta de recursos técnicos que hicieron que se ralentizara el proceso. Sin embargo, destacó que aún existe un panorama positivo con la llegada de equipos y especialistas de otros países.

Venezuela atraviesa el tercer día desde el devastador fenómeno natural, que hasta la fecha deja un saldo de 920 fallecidos y más de 4000 lesionados, según el último balance oficial.

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