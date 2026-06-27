Carlos III expresa tristeza y se solidariza con las víctimas del terremoto en Venezuela

LONDRES.- El rey británico Carlos III y su esposa, Camila, han expresado su «profunda tristeza» por el impacto devastador del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en Venezuela y se han solidarizado con las víctimas de los dos sismos, que dejaron al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

«Mi esposa y yo hemos recibido con profunda tristeza la noticia de los devastadores terremotos que han golpeado su país y de la trágica pérdida de vidas y el sufrimiento que han causado», afirmó el monarca en un mensaje emitido anoche dirigido «al pueblo venezolano».

«En estos momentos tan difíciles, enviamos nuestra más sincera solidaridad a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, sus hogares y sus medios de vida», añadió.

El soberano dijo que sus pensamientos están «especialmente con los heridos, con quienes esperan noticias de sus familiares y amigos, y con los equipos de emergencia que trabajan incansablemente para ayudar a quienes se encuentran en una situación desesperada».

«Admiramos profundamente la resiliencia y la fortaleza del pueblo venezolano y transmitimos nuestras más sentidas condolencias a todos los afectados por esta terrible tragedia», concluyó.

El Gobierno británico anunció el viernes que destinará 2 millones de libras (2,3 millones de euros) y desplegará un equipo de búsqueda y rescate en Venezuela para apoyar la respuesta a los terremotos, que ocurrieron en el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia y una magnitud de 7,2 y 7,5, respectivamente.

EFE