En Maturín resultaron intoxicados unos 36 jóvenes por fumigación en un liceo

CARACAS.- En Maturín, luego de una fumigación resultaron intoxicados al menos 36 jóvenes en otro liceo de la capital monaguense.

En un hecho que ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la mañana de este miércoles, en esta ocasión los afectados fueron estudiantes del liceo Salvador Allende, ubicado en el sector Doña Menca de la parroquia Boquerón de esa ciudad oriental.

De acuerdo a fuentes oficiales, indicaron que la emergencia se presentó por una fumigación que se realizó el pasado fin de semana en el plantel.

Al lugar acudieron funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres, bomberos estadales, entre otros cuerpos de seguridad y prevención quienes prestaron los primeros auxilios.

Padres y representantes piden a las autoridades investigar qué tipo de químico están utilizando para las fumigaciones en las instituciones educativas de la entidad.

Unión Radio