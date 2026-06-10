Opinan que el tema de la indefinición electoral en Perú no es único en la región

CARACAS.- Las dudas y la incertidumbre que rodean la actual definición de las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Perú, celebrada el pasado domingo, obedecen a un posible empate técnico.

Con un escrutinio oficial que avanza con lentitud, la diferencia entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori es de apenas unas pocas décimas y miles de votos.

El economista y analista financiero, Socio director (Managing Partner) y fundador de GCG Advisors, José Gonzales, opina que el «tema peruano no es único en la región más bien se repite en toda América Latina”.

“Los márgenes electorales son cada vez más y más cerrados, ahora, si Fujimori gana por este 016 va a ser un récord histórico”, recalcó en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio.

El geopolítico peruano-venezolano radicado en Nueva York, considera que “la política en América Latina debe dejar de ser un tema existencial. Gane quien gane, los intereses deberían ser nacionales”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio