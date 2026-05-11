lunes, mayo 11, 2026
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Enfermeros de Guárico afirman que no todos los trabajadores reciben bonificación

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Foto: cortesía
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CARACAS.- El Colegio de Enfermería en el estado Guárico aseguró que el bono de responsabilidad profesional no está llegando a todos los trabajadores activos del sector salud.

Tenemos la queja, por ejemplo, del Seguro Social de Calabozo, donde ningún enfermero o profesional recibió ese bono. Solamente fue asignado a alguno que otro personal de enfermería o médico», expresó la presidenta del gremio, Petra Malavé.

Igualmente, Malavé señaló que los jubilados tampoco están percibiendo esta bonificación.

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