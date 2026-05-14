Kremlin anuncia que Putin viajará «en breve» a China

MOSCÚ.- El Kremlin anunció hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, viajará «en breve» a China, país donde se encuentra de visita el líder de Estados Unidos, Donald Trump.

«Se puede decir que ya ha concluido la preparación de la visita, estamos dando las últimas pinceladas. Tendrá lugar en breve», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, preparó el viaje del jefe del Kremlin a mediados de abril en Pekín, donde fue recibido por el líder chino, Xi Jinping.

EFE