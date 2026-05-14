¿Privatizar Sidor y el sistema eléctrico?: La propuesta de Daniel Lahoud para reducir la deuda pública

CARACAS.- El economista y especialista en finanzas, Daniel Lahoud, señaló que el proceso de reestructuración de la deuda pública externa y de PDVSA enfrenta un panorama complejo. Explicó que, desde 2017, el país no ha cancelado los intereses, los cuales se han capitalizado agravando la situación.

Además, advirtió sobre la existencia de compromisos financieros con China que no pasaron por la Asamblea Nacional, lo que dificulta una estimación real del monto total.

En entrevista con Román Lozinski para el circuito Éxitos de Unión Radio , Lahoud afirmó que, calculando únicamente los bonos, la deuda ronda los 145 mil millones de dólares, sin contar los intereses acumulados. «Esto significa que tendrán que renegociar, capitalizar los intereses y comenzar desde cero con nuevos instrumentos», indicó.

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El experto aseveró que el proceso será prolongado y requerirá una reducción del capital. Como solución, propuso un canje de deuda por privatización. «El Estado tiene más de 400 empresas que no funcionan; ese material se puede vender para cancelar deuda». Entre los activos negociables mencionó a Sidor, las empresas de aluminio, las cementeras y el sistema eléctrico.

Destacó que el anuncio para reducir la deuda pública disparó el valor de los bonos en default, lo que demuestra que el mercado aún tiene «apetito» y confianza en el éxito de una posible negociación.

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