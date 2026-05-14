Ecuador militarizó un puerto en provincia fronteriza con Perú para combatir a las mafias

Quito.- Ecuador militarizó este jueves el Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, para desplegar un operativo contra las mafias y «recuperar totalmente esta zona golpeada por estructuras criminales», informó el Ministerio de Defensa.

El titular de esa Cartera de Estado, Gian Carlo Loffredo, anunció que desde la madrugada más de mil militares junto a más de 300 policías y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, ejecutan una megaoperación de control territorial por aire, mar y tierra.

La intervención forma parte de la ofensiva del Bloque de Seguridad para desarticular economías criminales, cerrar espacios al narcoterrorismo y mantener presencia permanente en el sector.

La operación «Limpieza Total» se extenderá durante 96 horas continuas y contempla el registro de unas 85 manzanas y más de 1.600 viviendas en los próximos tres días, «en un despliegue masivo contra las mafias que operan en Puerto Bolívar».

«Desde hoy, Puerto Bolívar pertenece al Bloque de Seguridad. Las operaciones permanecerán activas hasta devolverle la tranquilidad a las familias», subrayó el Ministerio cuyo titular comentó que en la zona hay quienes tratan de controlar el puerto para el envío de droga y desde allí salen embarcaciones a extorsionar a pescadores.

En el operativo se buscarán «armas, drogas, objetivos de alto valor que tenga priorizado la Policía Nacional y básicamente establecer un control que permita recuperar a Puerto Bolívar», subrayó Loffredo.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaración, el 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador al contabilizar en torno a los 9.300, según cifras del Ministerio del Interior.

En el marco de su lucha contra el crimen, el Gobierno ha declarado en lo que va de 2026 dos períodos toque de queda nocturno, que comienza a las 23:00 horas y se extiende por seis horas.

El primero se cumplió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, esta dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

En el marco de lo operativos de las últimas horas, el ministro del Interior, John Reimberg, informó de que junto a la Policía Nacional y en coordinación con la Fiscalía, se ejecutó la operación ‘Libertador’, que permitió la captura de 14 presuntos integrantes del grupo delictivo «Los Lobos», tras 22 allanamientos en las provincias andinas de Pichincha y Cotopaxi.

Entre los detenidos se encuentran Eduardo Paul G. J., alias ‘Gordo Paúl’, y su pareja sentimental Jessica R. A., ambos considerados por el Estado como Objetivos de Alto Valor y de Interés Penal Relevante.

El Ministerio anotó que tras un año de investigación, las unidades especializadas identificaron a varios integrantes de esta estructura criminal, presuntamente vinculada a delitos como robo de vehículos, receptación, asaltos en ejes viales, tenencia y porte ilegal de armas de fuego, secuestro extorsivo, asesinatos y microtráfico.

Según las investigaciones, los antisociales utilizaban vehículos alquilados o reportados como robados en otras provincias para dificultar su rastreo. Además, empleaban inmuebles arrendados como centros de acopio o «caletas» y guaridas para sus operaciones ilícitas.

EFE