Gremio de profesores de la UCV realizará paro de 24 horas el 19 de mayo

CARACAS.- José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), cuestionó el bono de responsabilidad profesional pagado por el Ejecutivo el 30 de abril y anunció una paralización de 24 horas para el próximo 19 de mayo que involucrará a profesores, empleados y obreros de las universidades del país.

En entrevista para el circuito Éxitos con Roman Lozinski, Afonso aseguró que el bono que oscila entre 110 y 240 dólares para los docentes de máxima dedicación fue pagado de forma «caótica y excluyente», sin instructivo y sin notificación previa a las instituciones.

Informó que realizaron «una encuesta del 2 al 4 de mayo a 2.500 profesores, de ellos 1.555 fueron de la UCV, el 96% de los jubilados no cobró, el 94% de los contratados tampoco lo hizo, el 52% de los activos ordinarios tampoco recibió ese pago y eso se resume en un 25% nada más de los profesores.»

El dirigente gremial describió situaciones donde docentes del mismo departamento, e incluso parejas que comparten hogar, recibieron tratos distintos sin ninguna explicación.

Afonso rechazó el comunicado de la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, quien había calificado el llamado a paro de incomprensible.

«Todo el comunicado no le da una contribución al diálogo, sin embargo creemos que siempre hay que sostenerlo», respondió, y precisó que en la reunión sostenida el martes 12 con el viceministro del Buen Vivir «sobre los asuntos medulares que motivaron esa concentración, no hubo ningún tipo de respuesta.»

Sobre las condiciones para suspender el paro, fue directo: «No estamos hablando hoy de aumento salarial, que es mucho más grueso. Pagaste un bono, págalo bien».

Roberto Rivas Ortega / Unión Radio