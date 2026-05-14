Ministra de Educación Universitaria ratifica política de diálogo

CARACAS.- La ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuan, rechazó el llamado a paro desde las casas de estudio superior del país y deploró las «visiones unilaterales que desconocen los esfuerzos tangibles» del Gobierno para la «protección» de los ingresos de los trabajadores por medio de los bonos y otros mecanismos de pago.

A través de un comunicado, Sanjuan subrayó que la educación no debe detenerse y señaló que no puede detenerse el proceso de educación del país por el problema económico que atraviesa la nación producto de las sanciones que le afectan.

Recordó que el pasado lunes recibió a una amplia delegación de varios sectores gremiales donde expresaron sus inquietudes, opiniones y planteamientos acerca de la política salarial del Ejecutivo, así como reclamos por sus beneficios y cláusulas laborales.

Por ello, la ministra indica que es «incomprensible» que, una vez terminado el encuentro, se convocara a un paro por 24 horas cuando ni siquiera se habían cumplido los lapsos acordados en el encuentro; al igual que califica de contradictorio el hecho que tras fortalecer el retorno de los docentes a las aulas de clases y con un cronograma de trabajo, se llama a este tipo de acciones que perjuidican a los estudiantes.

«No existe razón para esta actitud, ya que los profesores que actualmente se encuentran ejerciendo sus labores académicas están recibiendo el bono correspondiente como parte de los primeros pasos orientados al reconocimiento del esfuerzo y compromiso de quienes permanecen al frente de sus estudiantes», dice el texto.

La ministra indicó que hay una comisión de alto nivel para atender las solicitudes del gremio educativo y seguir dialogando. En ese sentido, prometió que los temas seguirán siendo tratados en nuevas reuniones.

Ronald Uribe/Unión Radio

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