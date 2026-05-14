jueves, mayo 14, 2026
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El lanzamiento masivo de satélites está llenando de hollín la atmósfera superior

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USA3954. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 17/07/2025.- Fotografía cedida por la Universidad de Iowa a través de la NASA de los satélites gemelos de Reconexión en Tándem y Reconocimiento de Electrodinámica de Cúspide (TRACERS) en órbita sobre la Tierra. La NASA está ultimando los detalles para su misión 'TRACERS', mediante la que dos satélites de pequeño tamaño estudiarán cómo el escudo magnético de la Tierra protege al planeta del viento solar, y cuál es el impacto de este fenómeno sobre el planeta. EFE/ Andy Kale/ Universidad de Iowa / SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO
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La contaminación de hollín provocada por los satélites de ‘megaconstelación’, que se lanzan en masa al espacio desde 2019, se acumula rápidamente en la atmósfera superior y representa el 42% del impacto climático total del sector espacial.

Un equipo de investigadores del University College de Londres publica este jueves en la revista Earth’s Future, un análisis de la contaminación atmosférica producida por el creciente número de lanzamientos, así como por los cuerpos de cohetes desechados y los satélites inservibles que caen de vuelta a la Tierra.

El carbono negro (u hollín) generado por estos objetos permanece en la atmósfera superior mucho más tiempo que el procedente de fuentes terrestres, lo que se traduce en un impacto 500 veces mayor sobre el clima, subrayan los autores.

Utilizando datos de lanzamientos de cohetes y despliegues de satélites entre 2020 y 2022, el equipo ha modelado todos los principales contaminantes procedentes de los lanzamientos y reentradas de las megaconstelaciones de satélites. Además, han proyectado las emisiones de hollín del sector hasta el final de esta década.

EFE

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