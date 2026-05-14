Dos nuevas ondas tropical se aproximan al país

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la Onda Tropical número 3 y 4 se aproximan al territorio nacional y que podrían llegará a la Guayana Esequiba entre el viernes 15 y sábado 16 de mayo.

De acuerdo con el pronóstico, para este jueves se esperan cielos parcialmente nublado y desarrollo de mantos nubosos productores de precipitaciones de intensidad variable y algunas descargas eléctricas en varias localidades del país.

El Inameh indicó que en las lluvias se registrarán en áreas de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Portuguesa, este de Miranda, sur de Aragua, los Andes y lago de Maracaibo.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio