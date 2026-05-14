Noboa afirma que no extenderá el estado de excepción en Ecuador

WASHINGTON.-El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, descartó este jueves extender el estado de excepción parcial en el país, que expira el 1 de junio, pero advirtió que «nuevas operaciones especiales» requerirán «un nuevo estado de emergencia».

«No se extenderá. Si tenemos otro período en el que tengamos operaciones especiales, necesitaremos uno nuevo, pero un nuevo estado de emergencia», dijo Noboa al ser preguntado en un evento del centro de pensamiento Atlantic Council por la vigencia de la medida impuesta dentro de la «guerra» contra el crimen organizado que inició en 2024.

Noboa ha decretado sucesivos estados de excepción cuyo alcance ha variado en función del momento, hasta abarcar en algunos a todo el territorio nacional.

El pasado mes de abril impuso un nuevo estado de excepción que abarca a nueve de las 24 provincias del país, así como a cuatro municipios ubicados en otras tres provincias.

EFE