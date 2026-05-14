Fedecámaras Carabobo advierte del impacto que genera el racionamiento eléctrico

CARACAS.-El presidente de Fedecámaras Carabobo,Jorge Aroca, afirmó que los empresarios de la entidad enfrentan una «grave» situación con el racionamiento eléctrico, que según indicó «se ha agudizado» e impacta directamente en la producción, comercio e industrias.

«De cinco días a la semana estamos trabajando prácticamente de tres a máximo cuatro días, entonces es un día perdido y las estimaciones son incalculables porque dependiendo el rubro cada quien tiene una estructura y eso impacta drásticamente«, dijo.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, sostuvo que los constantes cortes en el servicio eléctrico que se extienden de cuatro hasta ocho horas al día en algunas zonas, genera un «desgaste muy grande» en los trabajadores, estudiantes y adultos mayores.

El representante empresarial informó que desde el sector se ha trazado «un plan de inversión» que busca «sopesar» las dificultades con el racionamiento de la electricidad. Asimismo, remarcó se han evaluado algunas propuestas, entre ellas, la reducción del encaje legal para facilitar los créditos; la suspensión de aranceles a la importación por un período de seis meses para importar plantas eléctricas, los paneles solares y sus repuestos.

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Encuentro empresarial

Aroca recordó que desde el próximo 29 hasta el 31 de mayo se celebrará la edición número 12° de la Expo Fedecámaras Carabobo en el hotel Hesperia de la ciudad de Valencia. «El año pasado pasearon por allí 25 mil personas y estimamos que este año pudiera superar porque también hemos crecido un 40% en la Expo». agregó.

«Todo está prácticamente listo, esperando el 29 la inauguración, hay un ambiente de mucha alegría, de mucho entusiasmo», dijo.

Adelantó que durante el evento se realizará un ciclo de conferencias que serán «vitales e importantes», e invitó a los venezolanos a participar el foro, que también contará con expositores internacionales y economistas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio