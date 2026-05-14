Asamblea Nacional discutirá propuesta para regular tarifas de estacionamientos

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional y segundo vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios, José Gregorio Correa, informó que hoy inicia el proceso de gestión de la propuesta sobre las tarifas de estacionamientos a nivel nacional.

Además, este viernes se llevará a cabo una reunión en el Ministerio de Transporte con los diferentes sectores involucrados con la intención de poder llevar una propuesta sólida a la cámara el próximo martes.

En entrevista concedida a Shirley Varnagy para el circuito Onda de Unión Radio , Correa resaltó que la problemática de las tarifas de estacionamientos afecta a todo el país, por lo que una de las propuestas es dividir el país en regiones para establecer diversos tipos de tarifas.

La tarifa tipo A alcanzaría las regiones de Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Zulia, Nueva Esparta, Bolívar y Lara; y propondría costos de 2$ por una hora, 4$ hasta dos horas, 5$ de 3 horas en adelante y 10$ la pernocta.

Asimismo, mencionó que la tarifa tipo B supondría un costo del 20% menos que la tipo A.

Según Correa, los criterios para establecer las tarifas justas deberían ser: ubicación, tiempo de permanencia, costos operativos y capacidad de pago del ciudadano. Siendo una de las más importantes la capacidad del pago del ciudadano, dado a que no en todas las regiones del país los usuarios poseen los mismos ingresos.

En cuanto a dicha propuesta, el diputado subrayó que en la discusión están presentes entes como la Cámara de Centros Comerciales y la Asociación Nacional de Estacionamientos. «La idea no es quebrar al empresariado, criminalizarlo; pero tampoco perjudicar al administrador, al beneficiario del estacionamiento», expresó.

Asimismo, destacó que la propuesta no será una ley sino un exhorto para establecer un tabulador de costos y añadió que el equilibrio se logra escuchando a los diferentes sectores involucrados para evitar problemáticas a futuro; tales como deterioro, informalidad, cierre y escasez de estacionamientos.

«Hay que escucharlos a todos, usted no puede hacer una camisa de fuerza que perjudique al empresario y que perjudique al usuario de los estacionamientos (…) las regulaciones por lo general traen escasez cuando no son consultadas», acotó.

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Ashley Gómez/Unión Radio