En Táchira advierten el incremento en los índices de violencia de género

CARACAS.- El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, advirtió el incremento en los índices de violencia de género la entidad e indicó que es un problema que está siendo atendido por las autoridades.

En el estado Táchira, gracias a una transmisión en vivo en redes sociales fue capturado en flagrancia un sujeto de 32 años de edad, mientras propinaba una golpiza y la amenazaba con arma blanca.

«El caso que vimos ayer, era una dama que permanentemente era maltratada y ayer llegó a su estado máximo, donde este individuo que hay que señalarlo, un disociado con una correa como si fuera un animal enlazó a la esposa por el cuello y la estaba arrastrando frente a su niña de apenas 11 años de edad (…) sacó en vivo el video y unos vecinos identificaron de inmediato quien era la persona, llamaron a la policía y llegó en flagrancia», relató el mandatario regional.

Unión Radio