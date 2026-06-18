EEUU flexibiliza sanciones sobre PDVSA y amplía licencias en aviación para Venezuela

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves tres nuevas licencias generales bajo el régimen de sanciones a Venezuela que flexibilizan de forma limitada operaciones vinculadas a la deuda de la petrolera estatal PDVSA, la aviación civil y las telecomunicaciones, sin modificar el núcleo de las restricciones vigentes.

La medida central, publicada como Licencia no.5, autoriza a partir del 4 de agosto de 2026 transacciones relacionadas con el bono 2020 de PDVSA al 8,5 %, incluyendo la provisión de financiamiento y otras operaciones vinculadas a ese instrumento de deuda, aunque sin abrir el acceso general de Venezuela a los mercados financieros internacionales.

La medida le permite a PDVSA volver a realizar operaciones vinculadas a ese instrumento de deuda específico, lo que en la práctica abre la posibilidad de participar en transacciones para su compra, venta o reestructuración bajo condiciones autorizadas.

El Tesoro precisó que la autorización aplica específicamente a ese bono y no implica una flexibilización amplia del régimen de sanciones sobre la deuda soberana o corporativa venezolana.

En paralelo, otra licencia autorizada este jueves permitirá transacciones con la aerolínea estatal Conviasa para el suministro de bienes y servicios necesarios para el mantenimiento, reparación y seguridad de aeronaves, incluyendo repuestos, software, inspecciones técnicas y soporte de aeronavegabilidad.

Finalmente, la tercera licencia incluida en el paquete divulgado actualiza y sustituye una licencia anterior para autorizar operaciones vinculadas a telecomunicaciones y servicios postales, permitiendo el intercambio de comunicaciones y el envío de correo y paquetes hacia, desde y dentro de Venezuela, bajo el marco de excepciones limitadas.

El Tesoro subrayó que ninguna de las licencias levanta el resto de sanciones económicas, financieras o comerciales sobre el Gobierno de Venezuela, y que permanecen prohibidas las transacciones no contempladas expresamente en las autorizaciones emitidas.

EFE