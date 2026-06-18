Elecciones Colombia enfrenta el desafío de responder a las exigencias de la ciudadanía

CARACAS.- A las puertas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Colombia enfrenta no solo la elección de un nuevo mandatario, sino también el desafío de responder a las exigencias de la ciudadanía.

En medio de la polarización política, en las calles se escucha un reclamo directo; justicia, seguridad y democracia como condiciones mínimas para confiar en el próximo gobierno.

En pocos días, más de 41 millones de colombianos volverán a las urnas volverán a las urnas para decidir quién gobernará al país entre 2026 y 2030.

Abelardo de la Epriella e Iván Cepeda disputarán esa segunda vuelta rpesidencia, pero más allá de los nombres, la pregunta es otra. ¿Qué le piden los colombianos al próximo presidente?

«En este país no hay justicia para el pobre, para el colombiano, para nadie», expresó el comerciante Antonio Frías.

«Hace ocho años teníamos buena seguridad, pero ahora no; ahora matan por un celular», dijo a su vez Laura Gómez, ciudadana consultada.

Por su parte, el ciudadano Mario López indicó que los países deben ser democráticos y que las personas deben estar en libertad de poder elegir a cualquier gobernante, pero no para la eternidad, sino que se pueda cambiar cada cuatro o cinco años.

Justicia, seguridad y democracia, tres peticiones que regresan con cada elección y que, según quienes salieron a votar rara vez se conviert en realidad.

“Del próximo presidente esperamos que no sea solo promesas. Porque todos los presidentes son promesas, promesas», lamentó Alfredo Cáceres.

También hicieron un llamado a participar, a que ningún voto se quede en casa. Que sea la ciudadanía y no la abstención la que decida al próximo presidente.

Unión Radio