domingo, junio 28, 2026
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Aruba envió primera delegación a Venezuela con ayuda humanitaria

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Aruba envió primera delegación a Venezuela con ayuda humanitaria
Mike Eman, primer minsitro de Aruba / Foto: Cortesía
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CARACAS.- El Gobierno de Aruba envió este domingo el primer vuelo con 11 voluntarios de la Cruz Roja para Venezuela, con el objetivo de cooperar en las labores de rescate y atención de las víctimas por los devastadores terremotos que azotaron al país.

De los 11 integrantes de la expedición, 9 son parte del equipo especializado de respuesta de emergencia y otros prepararán la logística del hospital de campaña que llegará para el segundo vuelo.

Mike Eman, primer ministro de la isla, señaló que es importante «poder dar una mano y estar con el pueblo» y que el equipo cuenta con la capacidad necesaria para atender de primera mano a las víctimas.

Unión Radio

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