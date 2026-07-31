Embajador de Turquía en Venezuela afirma que ayudarán en la reconstrucción de La Guaira

CARACAS.-El embajador de Turquía en Venezuela, Naci Aydan Karamanoglu, aseguró este viernes que su país también ayudará en la fase de reconstrucción luego de los devastadores terremotos que derrumbaron cientos de estructuras en La Guaira hace más de cinco semanas.

«Desafortunadamente La Guaira está muy mal. Hay muchos sitios de La Guaira que han sido completamente destrozados. Hay que ayudar, vamos a ayudar también en la reconstrucción de esos sitios«, dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

El embajador destacó el potencial que poseen las empresas de construcción de Turquía. «Somos el número dos a nivel mundial en las empresas constructoras, y yo creo que se van a sumar a este esfuerzo de reconstrucción», agregó.

«Estamos en contacto con la unión de constructores de Turquía. Yo estoy esperando que armen una delegación que venga aquí para hablar con las autoridades venezolanas, para que vea también, mapear un poco cómo está la situación, sobre todo en La Guiara y en otros sitios y ya después tomar las decisiones para seguir adelante», agregó.

Al ser consultado sobre los daños que pudieron sufrir los ciudadanos de la comunidad turca que viven en Venezuela, el funcionario afirmó que hay algunos casos en los que perdieron sus viviendas pero «no se vieron afectados en términos de pérdidas humanas».

El embajador no cree que la emergencia que se presentó con los movimientos sísmicos pueda ralentizará la actividad económica entre ambas naciones y aseguró que la relación comercial y la inversión turca en Venezuela «va a seguir sin ningún problema».

Destacó el interés de los empresarios de su país en invertir en los sectores agroalimentarios, azucareras, cementeras y energético de Venezuela.

También puede leer: Ministro Garcés eleva a más de 36 mil las estructuras inspeccionadas

Conexión aérea

En cuanto a la reactivación de los Turkish Airlines hacia Caracas, sostuvo que aunque no puede revelar la fecha exacta, adelantó que en la segunda mitad del mes de agosto cuando se retomen las actividades en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Turkish va a volver».

«Teníamos cinco frecuencias semanales antes de los terremotos, se van a mantener y si Dios quiere a final de este año o a principio del año que viene van a incrementar sus vuelos a Caracas«, reveló.

El embajador aseguró que por el tamaño de los aviones de Turkish se hace difícil que puedan operar hacia el aeropuerto de Valencia, por lo que esperarán que se active Maiquetía.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio