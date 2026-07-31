Onda tropical N°32 llegará al país en las próximas horas

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la onda tropical número 32 se desplaza sobre el noroeste de Venezuela y llegará al territorio en las próximas horas.

Durante el día se esperan precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, este de Sucre, este de Miranda, Carabobo, este de Falcón, Yaracuy, Apure, Barinas, sur de Guárico, Trujillo, Mérida y sur del Zulia.

En horas de la tarde y noche se prevé un incremento de la cobertura nubosa, lo que generará lluvias de intensidad variables y actividad eléctrica en el Centro Norte Costero, Llanos Centrales y Occidentales, Andes, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre.

En los estados Yaracuy y Lara se esperan que las precipitaciones sean de menor intensidad, según informó el Inameh en su reporte diario sobre el clima.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio