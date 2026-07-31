Casi 50 mil inmigrantes cruzaron a Ceuta frontera entre España y Marruecos

ESPAÑA.- La llegada masiva de inmigrantes desbordó la capacidad de respuesta en Ceuta y ha provocado una creciente inquietud entre los socios europeos. Italia estudia suspender Schengen con España y Francia ya anunció un refuerzo de la vigilancia en la frontera.

El Ministerio del Interior español cifra en más de 50.000 los inmigrantes que han entrado en Ceuta desde Marruecos en las últimas 24 horas, en una de las mayores crisis migratorias registradas en la ciudad autónoma.

La llegada masiva de personas desbordó por completo la capacidad de respuesta de las autoridades españolas y de las organizaciones humanitarias desplegadas sobre el terreno, en una ciudad de apenas 83.000 habitantes.

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EFE