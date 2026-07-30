Ministro Garcés eleva a más de 36 mil las estructuras inspeccionadas

CARACAS.-El director de la comisión presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras, Francisco Garcés, elevó este jueves a 36 mil 643 las estructuras que han sido inspeccionadas en el último mes, 20 mil 920 de ellas poseen etiqueta verde, ocho mil 91 amarilla y siete mil 632 roja.

«De esas siete mil 632, menos de un millar van a ser demolidas, peros sobre todo estas están en La Guaira donde el evento fue realmente severo», dijo en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio,

Garcés precisó que en el Litoral Central colapsaron 189 estructuras, entre edificios y viviendas; entre 300 y 400 que colapsaron de forma parcial. «Todos ellos necesariamente van a ser demolidos», adelantó.

Asimismo, comentó que hay estructuras que se tienen que demoler por «razones de seguridad, por razones de reconstrucción de servicios».

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El también ministro de Transporte informó que en el transcurso del año se espera recuperar más de 50% de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía luego de los daños que sufrió durante los terremotos. «E ir paulatinamente hasta el final», agregó.

«Se están alzando unas estructuras que van a ser temporales para asistir esta primera parte de las operaciones comerciales, que a la par, va a sumarse a lo que se está recuperando de la infraestructura ya hecha y con esta parte provisional sumar a lo que se está arreglando», añadió.

Reiteró que el principal terminal aéreo de Venezuela registró daños estructurales que son recuperables. «Tiene algunas afectaciones, pero nada que desde el punto de vista de la ingeniería no podamos recuperar», agregó.

Garcés sostuvo que «hay una gran cantidad de aspectos del servicio» del aeropuerto que dejaron de operar porque «se cayeron algunas paredes, porque muchos elementos salieron de su posición».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio