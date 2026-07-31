viernes, julio 31, 2026
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Conozca el valor del dólar durante este viernes

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CARACAS.-El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que este jueves 30 de julio el dólar se cotiza en Bs 746,62 mientras que el euro tendrá un valor equivalente en Bs 858,98.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el organismo financiero especificó que este esquema de cambio es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.

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