Extienden plazo para el registro del Sistema Nacional de Ingresos Universitarios

CARACAS.- La ministra del para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, anunció una prórroga de 15 días en el registro del Sistema Nacional de Ingresos (SNI) para aquellos estudiantes que deseen optar por un cupo en universidades del país.

La funcionaria detalló que esta extensión temporal está diseñada para resolver inconvenientes específicos relacionados con la conectividad o la certificación de documentos: «Prorrogamos durante 15 días el sistema de manera que todos aquellos estudiantes aspirantes al ingreso a las universidades lo puedan hacer sin ningún tipo de afectación».

Las autoridades universitarias aseguraron que el cronograma y las actividades académicas se continuarán desarrollando de forma habitual y con total normalidad en las casas de estudio.

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Con información de Comunicación e Información/Unión Radio