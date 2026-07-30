Embajador Rengifo termina misión con avances comerciales, ataque al contrabando y le queda el “sinsabor” de lograr mayor atención a colombianos detenidos

CARACAS.- El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, comentó que durante tres años de gestión diplomática, uno de los retos que le tocó afrontar fue la restitución del comercio fronterizo «con un país sancionado».

«El cierre de fronteras hizo mucho daño, sobre todo con el tema de retomar la confianza con un país sancionado (…) pese a la ruptura de relaciones, el intercambio se mantenía: calzado, confecciones y agroindustria (…) la frontera es un punto de insatisfacción, porque deben estar las 24 horas abiertas, no pudimos consolidar ese espacio (…) la ruptura de relaciones lo que convirtió a esa frontera fue en un escenario proclive al multicrimen; contrabando sobre todo. Eso fue uno de lo primero que atacamos, creo que con éxito. Los empresarios de los dos países lo han reconocido», agregó.

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se restablecieron oficialmente el 29 de agosto de 2022.

Asimismo, el diplomático resaltó que uno de los «sinsabores» que se lleva por no haber logrado la totalidad durante su gestión, fue la atención de los colombianos detenidos en Venezuela.

El embajador Rengifo afirmó que a pesar de haber culminado su trabajo, seguirá visitando el país.

Unión Radio