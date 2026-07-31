Articulan acciones estratégicas para el Plan de Evaluación Post Desastre en La Guaira

CARACAS.- La Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud llevó a cabo una reunión especial de su gabinete con el propósito de organizar la información y definir los aportes institucionales al Plan de Evaluación de Necesidades post desastre, impulsado por el Estado venezolano en coordinación con el PNUD.

Durante el encuentro, la vicepresidenta sectorial, Dra. Isabel Iturria, destacó que la jornada se desarrolló bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, consolidando un espacio de trabajo productivo enfocado en la unión, la paz y la solidaridad para avanzar en el renacer del país.

Como parte de los insumos técnicos presentados, se evaluaron cinco documentos base publicados por el PNUD y ONU Hábitat entre los años 2011 y 2021 sobre gestión de riesgo y resiliencia urbana, así como el documento histórico del Plan de Manejo, Ordenación y Restauración Ambiental de Arrecife y Los Caracas, generado por la Autoridad Única de Área del Estado Vargas en 2001.

A esto se sumaron los aportes del Ministerio de Ecosocialismo, que expuso mapas preliminares de áreas de protección ambiental y parques nacionales superpuestos a los riesgos de lluvias, desplazamientos de masa y sismicidad —tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio—, además de ubicar los espacios autorizados como depósitos transitorios para escombros en la entidad.

El Ministerio de Salud presentó la georreferenciación de la red de establecimientos en un trabajo conjunto con el Ministerio de Planificación. Mediante un sistema de semaforización, se evaluaron los 182 centros de salud del estado La Guaira, identificando afectaciones severas en color rojo en siete centros públicos y cinco privados.

Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció el uso de herramientas de inteligencia artificial para superponer esta data georreferenciada e incorporarla de manera preliminar al Plan de Ordenamiento Urbano del Estado La Guaira. Asimismo, el despacho de ciencia y tecnología reportó importantes avances en la recuperación de las telecomunicaciones locales, destacando la restitución de los dos cables submarinos de fibra óptica. Paralelamente, se presentaron propuestas avanzadas para promover la formación en construcción sismorresistente, convocando a los más de 70.000 investigadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para potenciar el estudio en mitigación de riesgos y necesidades del sistema de salud y otros entes del Estado.

NP/Unión Radio