Sánchez se abre a reformar la ley de extranjería para facilitar repatriaciones en frontera

MADRID.-El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se abrió este viernes a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan «de la manera más eficiente posible», tras la entrada de miles de personas en Ceuta desde Marruecos.

En una rueda de prensa desde esa ciudad norteafricana española, Sánchez evitó cualquier crítica a Marruecos y aseguró que las autoridades del país vecino están dispuestas a cooperar para agilizar las repatriaciones de sus ciudadanos.

A su juicio, lo sucedido es consecuencia de la propagación en redes sociales, por parte de las mafias que trafican con personas, de una «lectura interesada» de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre las devoluciones de personas que entran en territorio español por mar.

EFE