El Salvador ofrece equipos de rescate y médicos a Colombia

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció este lunes equipos de rescate y médicos a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 20 muertos y graves daños en varias ciudades del oeste y el centro del país andino.

En un mensaje en X, el mandatario salvadoreño expresó que «Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas», y que está confiando «en su capacidad para responder ante esta emergencia».

«Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria», añadió.

El presidente de El Salvador expresó además estar «siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó» a Colombia, y pidió que «Dios proteja» a ese país «y dé fortaleza a su pueblo».

«Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles», apuntó.

El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones, pero el sismo también se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro del país con daños estructurales en Pereira, Manizales y Cali.

Al menos siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención de los afectados mientras continúa el balance de la emergencia.

EFE