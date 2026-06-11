Trabajadores de la ULA-Mérida exigen mejoras salariales

CARACAS.- En el estado Mérida, trabajadores de la Universidad de Los Andes, rechazan los salarios que perciben en la actualidad y exigen a las autoridades un ajuste de acuerdo a lo establecido en la Constitución nacional.

La exigencia de los trabajadores universitarios ante lo que califican salarios deficientes se conectan directamente con la pérdida del poder adquisitivo debido la inflación.

Manuel Morocoima, Secretario de la Universidad de Los Andes, reitera sus exigencias al Ejecutivo Nacional.

» Que el Gobierno Nacional asigne un sueldo digno a todos los trabajadores universitarios y todos los trabajadores del país, ya basta de bonificaciones, esa bonificación que se está haciendo de profesionalización que excluyó a todos los profesores jubilados y a todo el personal administrativo, técnico y obrero» apuntó.

Tanto como profesores universitarios, como personal administrativo y obrero, exigen que se cumpla estrictamente el artículo 91 de la Constitución Nacional que les permita costear la Canasta Alimentaria.

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