El diputado Antonio Ecarri aboga por un «sólido consenso nacional»

CARACAS.- El diputado de la Asamblea Nacional, Antonio Ecarri, apoya el encuentro realizado entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la dirigente opositora, Dinorah Figuera, en representación del Parlamento venezolano electo en el año 2025.

El parlamentario propuso generar un «sólido consenso nacional» que reemplace al conflicto.

«Saludamos que sea la sensatez la que prive y que tengamos mecanismos de negociación, de conversación y de construcción de consensos», expresó.

El también presidente del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-Estados Unidos, señaló que todos los actores políticos tienen derecho, sin exclusiones, a participar en el proceso.

Desde nuestro Pleno Popular de Caracas, junto a nuestros dirigentes y equipos de la ciudad, reafirmamos una convicción: El país necesita un gran consenso nacional que permita avanzar hacia la reconciliación y la paz.



El objetivo debe ser claro: construir un CNE plural, con… pic.twitter.com/FNsv7GDan3 — Antonio Ecarri A. (@aecarri) June 20, 2026

Asimismo, Ecarri enfatizó que el objetivo final de estos acercamientos debe ser un nuevo Poder Electoral.

«Que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea una institución que cuando vayamos a votar, todos confiemos en estos resultados«, apuntó.

Próximo TSJ

Ecarri se refirió al Comité de Postulaciones Judiciales y las actuaciones que adelantan diputados de la Asamblea Nacional junto a representante de la sociedad civil para renovar las estructuras del sistema de justicia, e insistió en la necesidad de garantizar un proceso transparente.

«Allí está la lista (publicada por el Poder Legislativo), el que tenga objeciones a la lista presentada al Tribunal Supremo de Justicia, escríbame. Si usted ve un juez choro, un juez malandro, un corrupto, metido en la lista del Tribunal Supremo de Justicia, aquí está la Alianza del Lápiz que lo vamos a denunciar«, señaló.

Las declaraciones del parlamentario se produjeron durante un pleno local con dirigentes y activistas del movimiento social y político Alianza del Lápiz, realizado este sábado en Caracas.

Unión Radio / Nota de prensa