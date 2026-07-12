Más de 100 campamentos transitorios atienden a casi 20 mil personas

CARACAS.- El vicepresidente sectorial para socialismo social y territorial, Héctor Rodríguez, ofreció este domingo un balance oficial sobre la atención y refugio que le han brindado a los damnificados hasta la fecha después de los eventos telúricos ocurridos el pasado 24 de junio.

Mediante su canal oficial de Telegram, Rodríguez explicó que han sido instalados 108 campamentos transitorios cuya capacidad total les permite atender a 25.087 personas, pero la ocupación total solamente asciende a 19.583 ciudadanos.

La mayoría de estos se encuentran en el estado La Guaira, donde 28 campamentos (seis de ellos se encuentran en proceso de ampliación) fungen como hogar momentáneo para 10.908 personas.

La segunda mayor cifra se consigue en la capital del país con 6.429 individuos en 41 centros; mientras que los restantes se distribuyen entre los estados Miranda (1.696 personas) y Aragua (550 personas).

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