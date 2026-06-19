AN presenta lista de canditados para cargos del Poder Judicial

CARACAS.- La Asamblea Nacional presentó este viernes el listado de los candidatos postulados para los cargos de magistrados, inspector general de tribunales y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

En un comunicado, el Parlamento indicó que el Comité de Postulaciones Judiciales se pronunciará sobre la admisión de las impugnaciones recibidas en el lapso del viernes 19 de junio al viernes 3 de julio.

Dichas impugnaciones deberán realizarse por escrito a través de una prueba fidedigna en el que los candidatos computarán desde la publicación de la lista.

Entre los candidatos por cargo se encuentran:

Para magistrado: 561 postulados.

Para inspector general de tribunales: 63 postulados.

Para director de la Escuela Nacional de la Magistratura: 33 postulados.

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