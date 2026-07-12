4.490 muertos y más de 16.000 heridos deja doblete sísmico en Venezuela

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela elevó a 4.490 la cifra de fallecidos y a 16.740 la de heridos, tras presentar el último balance oficial de los daños ocasionados por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio de 2026.

Hasta la fecha, los organismos de seguridad y prevención han logrado registrar 1.222 réplicas del sismo principal, manteniendo el despliegue de emergencia en las zonas más afectadas.

En materia de infraestructura y vivienda, el reporte gubernamental detalla que 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron por completo, dejando un saldo de 17.907 personas sin hogar.

Para atender la contingencia habitacional, las autoridades habilitaron 108 campamentos transitorios que actualmente albergan a 19.583 ciudadanos, mientras que un total de 120.794 familias han recibido asistencia directa en sus comunidades.

En el ámbito sanitario, el sistema de salud ha brindado atención médica a 32.401 pacientes y las labores de búsqueda en estructuras colapsadas permitieron el rescate con vida de 6.462 personas.

Para la distribución de ayuda humanitaria, el Ejecutivo coordinó el suministro de 9.995 toneladas de alimentos y 18.507.166 litros de agua potable.

El operativo de respuesta técnica y logística cuenta con el despliegue en el terreno de 31.837 efectivos de seguridad del Estado, apoyados por 30.535 voluntarios nacionales y un contingente de 2.422 rescatistas internacionales que colaboran en las tareas de salvamento.

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