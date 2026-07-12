Inspeccionan más de 690 viviendas y cinco puentes en Falcón

CARACAS.- La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras inspeccionó 698 casas en la costa oriental del estado Falcón.

Los especialistas aplicaron el método del semáforo para determinar los daños y ejecutar las reparaciones necesarias, según informó el presidente de la instancia, Francisco Garcés.

Durante el despliegue, Garcés detalló que la evaluación arrojó un saldo de 305 viviendas habitables (color verde), 265 con daños estructurales menores (color amarillo) —cuyas labores de recuperación ya iniciaron— y 128 inmuebles en condición crítica (color rojo).

Asimismo, las autoridades indicaron que se realizan estudios técnicos en 31 edificios de la zona, incluyendo el conjunto residencial Lamar Suite, el cual sufrió el colapso de una de sus estructuras.

Por su parte, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, reportó que los equipos técnicos evalúan las condiciones de cinco puentes que sufrieron afectaciones en la entidad. Entre ellos destaca el puente de Boca Yaracuy, donde se ejecutan trabajos de inspección y medidas de prevención simultáneas a la construcción de una nueva estructura, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el tránsito de entrada y salida del estado.

Las inspecciones y los trabajos de mitigación de riesgos continuarán desplegados en los municipios afectados de la costa oriental falconiana para atender las prioridades de infraestructura civil y vialidad de manera inmediata.

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