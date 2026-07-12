Arauca evalúa corredor humanitario con Venezuela ante bloqueo vial por lluvias

ARAUCA.- Más de cinco mil familias están damnificadas en el departamento de Arauca por las fuertes lluvias que azotan la región fronteriza con Venezuela.

Las autoridades evalúan un cordón humanitario con Venezuela para abastecer víveres y combustible a los afectados.

El gobernador de Arauca, Renson Martínez, alertó que el departamento enfrenta una emergencia sin precedentes causada por el invierno. El funcionario dijo que la situación mantiene bloqueadas las principales rutas de acceso hacia el norte de Santander, Santander, Casanare y la capital de Colombia.

“5.000 familias que han resultado damnificadas, especialmente el municipio de Arauquita. Estamos viendo la posibilidad también de habilitar un cordón humanitario a través del estado Apure, el estado Táchira, para comunicarnos con la ciudad de Cúcuta a través de nuestro vecino país Venezuela, dada la connotación de esta emergencia que hoy tenemos, sobre todo para víveres y para combustible”, detalló.

El gobernador solicitó la intervención del Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para habilitar pasos transitorios o definitivos en las vías nacionales.

SPLL/Unión Radio