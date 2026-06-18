Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera se reunieron y designaron mesa de trabajo con «cronogramas concretos»

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, recibió este jueves en el Palacio Federal Legislativo a la opositora Dinorah Figuera, quién regresó en la misma fecha al país tras atender a una invitación hecha, según dijo, por Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar una salida política a al momento que vive el país.

«El día de hoy, 18 de junio de 2026, se ha realizado en el Palacio Federal Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela una primera reunión de trabajo entre la Dra. Dinorah Figuera, en su condición de representante de los diputados opositores del período 2015 a 2020, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, designado para el diálogo político por la presiudenta encargada de la República, Delcy Eloína Rodríguez», reza un comunicado difundido por el Parlamento.

El el texto agregan que se designó un grupo de trabajo «paritario» con una agenda y cronograma concreto para fortalecer la democracia.

Previamente, a su llegada al Aeropuerto de Maiquetía, Figuera declaró a la prensa que se reuniría con el encargado de negocios de EEUU, John Barrett, y con Jorge Rodríguez.

EFE/Unión Radio