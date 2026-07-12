Defensoría del Pueblo despliega puntos fijos de atención en campamentos de La Guaira

CARACAS.- La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, encabezó un despliegue de supervisión directa en los principales campamentos y centros de acopio habilitados para atender a las víctimas del terremoto en el estado La Guaira.

González Lobato estuvo acompañada en el recorrido por las Brigadas Defensoriales para la Protección de los Derechos Fundamentales en la Emergencia, activadas tras el 24 de junio e integradas por funcionarios de esta institución. También se sumaron a la Defensora representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en conjunto pudieron constatar personalmente las condiciones de los ciudadanos albergados en varios campamentos transitorios destinados en La Guaira.

La Defensora del Pueblo anunció que a la unidad móvil que estará recorriendo la entidad para atender a los afectados por la catástrofe natural, se suma la instalación formal de tres puntos defensoriales de emergencia ubicados en el Polideportivo José María Vargas, La Escuela República de Panamá y el estadio César Nieves. Informó que la próxima semana se integrarán otros dos puntos para atender las zonas más hacia el este y el oeste de la entidad guaireña.

Explicó además que cada uno de estos espacios contará con personal técnico y multidisciplinario capacitado para levantar y atender las denuncias, brindar asesoría y articular junto a los organismos del Estado, las agencias que trabajan en la asistencia humanitaria presentes en el país y la empresa privada, respuestas para los ciudadanos afectados.

A través del trabajo activo de sus brigadistas la Defensoría del Pueblo mantendrá su presencia en cada rincón de la región costera, reafirmando su rol de vigilancia y acompañamiento institucional permanente al venezolano.

Nota de prensa