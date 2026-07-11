El vuelco de una grúa telescópica en la autopista Caracas-La Guaira no dejó víctimas mortales

CARACAS.- Este sábado se registró el vuelco de una «grúa telescópica» en el Km 1 de la autopista Caracas-La Guaira, la cual tenía como objetivo llegar a las zonas afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio para realizar labores de remoción de escombros.

Debido a este suceso, se registra un fuerte retraso en el paso vehicular en ambas vías del sector, donde los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Protección Civil se están encargando del levantamiento de la grúa.

El hecho no dejó víctimas fatales.

Unión Radio