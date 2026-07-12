Funvisis descarta alerta de tsunami en La Guaira y pide ignorar falsos rumores

CARACAS.- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas del estado La Guaira y el Litoral Central, tras las réplicas registradas luego del doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026.

El organismo científico instó a la población a mantener la calma y a no difundir informaciones falsas.

La institución explicó que las réplicas contabilizadas hasta el momento se encuentran en un rango de magnitudes inferiores a 7,0 Mw, una escala que carece de la capacidad técnica para originar este tipo de fenómenos marítimos.

Asimismo, los especialistas aclararon que para la formación de un tsunami se requiere un desplazamiento vertical del fondo marino; sin embargo, el sistema de fallas geológicas que atraviesa a La Guaira es transcurrente, lo que implica que el movimiento de la tierra es horizontal y no produce los levantamientos o hundimientos significativos necesarios para generar olas catastróficas locales.

Funvisis recordó a la ciudadanía que es el único ente oficial y autorizado en Venezuela para emitir y levantar alertas sismológicas o marítimas.

Las autoridades reiteraron la necesidad de atender exclusivamente los reportes oficiales para garantizar la fluidez de las operaciones de búsqueda, rescate, recuperación de cuerpos y remoción de escombros que se ejecutan actualmente en el litoral.

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