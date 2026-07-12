Gestionan uso de embalse Clavellinos para mitigar escasez de agua en Margarita

PORLAMAR.- El colapso del túnel trasvase de Guamacán, ubicado en el sistema hidráulico del Embalse Turimiquire (Estado Sucre), representa una de las emergencias de infraestructura hídrica más graves y prolongadas del oriente en los últimos años.

Desde el pasado 22 de febrero, el incidente mantiene bajo una severa contingencia sanitaria a los municipios Sucre (Cumaná), Bolívar, Cruz Salmerón Acosta y a parte del estado Nueva Esparta

La contingencia ha intensificado la escasez de agua en la, isla de Margarita que recibe el suministro desde ese acueducto.

La gobernadora Maricel Velásquez anunció que está gestionando maniobras con el embalse alterno Clavellinos para mejorar el suministro al 50% de los municipios que reciben el agua por ese acueducto.

«Clavellino, gracias a Dios, no tiene novedad y Clavellino le da agua a Mariño, a Arizmendi, Maneiro, Antolín y el Valle del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una vez que concluya de darle Clavellino a esos municipios, a través de Hidrocaribe en articulación, le he manifestado que intentemos hacer la maniobra con Clavellino para darle por tubería a los municipios García, el resto que le falta, de los pueblos Díaz, Tubor, Embarcano y Gómez», detalló.

La mandataria regional insistió en que los trabajos de recuperación del embalse de Turimiquire van adelantados y estimó que en las próximas semanas pudieran retomar el suministro de agua a Margarita.

SPLL/Unión Radio