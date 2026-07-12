Abatidos en Guárico cuatro miembros del «Tren del Llano»

CARACAS.- Las autoridades policiales del estado Guárico abatieron a cuatro integrantes de la organización criminal «Tren del Llano» luego de un enfrentamiento armado en que se incautaron armas de fuego y municiones.

El hecho ocurrió durante un operativo de seguridad, que terminó con la muerte de Carlos Raúl Urbaneja de 40 años de edad, apodado «el Oriente», quien era uno de los delincuentes más buscados en la región.

Urbaneja estaba siendo investigado por su presunta vinculación con varios homicidios y secuestros producidos en el municipio Las Mercedes del Llano.

El resto de personas que cayeron abatidas fueron Domingo López López de 34 años, alias «el Gordo»; Arturo Bustamante de 23 años, conocido como «Arturito»; y José Miguel Colmenares de 20 años, apodado «Joseito».

Las autoridades sostienen que los cuatro individuos formaban parte de la organización criminal «Tren del Llano». Las comisiones policiales incautaron en el lugar armas de fuego y municiones que quedaron a disposición de las investigaciones.

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