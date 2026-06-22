EEUU reitera apoyo a «esfuerzos entre autoridades institucionales» para promover la reconciliación política

CARACAS.- La embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó este lunes imágenes de la reunión entre el encargado de negocios, John Barrett, y la opositora, Dinorah Figuera, la semana pasada luego que la representante de los disputados de la Asamblea Nacional de 2015 regresara al país tras ocho años de exilio.

La sede diplomática acompañó las imágenes con un texto en el que Washington manifiesta el respaldo a las inciativas institucionales en Venezuela para la estabilidad del país.

«Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política», reza el texto publicado en las redes de la embajada y firmado por el encargado de negocios.

Figuera también se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con la medicación del Departamento de Estado.