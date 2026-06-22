El papa y cardenales debatirán sobre el papel de la iglesia para favorecer la paz

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV y los cardenales de todo el mundo debatirán este viernes y sábado en el Vaticano sobre el impacto de las tensiones y conflictos internacionales en las comunidades católicas y las iniciativas que la Iglesia puede promover para favorecer la reconciliación, la convivencia y la paz.

Serán algunos de los temas del segundo consistorio extraordinario del pontificado de León XIV, que reunirá al Colegio Cardenalicio para dos jornadas de trabajo, oración y debate, según el programa publicado este lunes por la Santa Sede.

La reunión da continuidad a la intención expresada por León XIV de convocar un encuentro cardenalicio extraordinario con carácter anual para profundizar en la «colegialidad», la escucha mutua y la participación en la toma de decisiones en la Iglesia.

Los trabajos comenzarán el viernes 26 con una misa en la Basílica de San Pedro presidida por el pontífice.

Después, los participantes reflexionarán sobre la pregunta: «¿En qué mundo estamos llamados a anunciar el Evangelio?», en una sesión que incluirá una meditación bíblica del cardenal polaco Grzegorz Ryś y debates en grupos.

El principal bloque sobre la situación internacional llegará por la tarde con la sesión titulada ‘La cultura de la potencia y la civilización del amor’, introducida por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

EFE