Texeira: Licencia 59 autoriza mantenimiento técnico para Conviasa pero mantiene veto a sus vuelos

CARACAS.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General N.º 59, la cual autoriza transacciones comerciales para el mantenimiento, reparación y aeronavegabilidad de la flota de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.

La medida, dictada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros -OFAC-, flexibiliza de forma limitada las restricciones sobre el transporte aéreo.

El experto en aviación civil, Juan Teixeira, asesor y consultor en materia de aeronáutica civil, considera que la el otorgamiento de la licencia no es ninguna sorpresa, es parte de esa recomposición de las relaciones técnico-legales, operativas, aerocomerciales entre Venezuela y Estados Unidos.

Experto en aviación civil, Juan Teixeira, asesor y consultor en materia de aeronáutica civil/URN

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa Dos Más Dos de Unión Radio, subrayó que esa licencia es como “una visa técnica de seguridad que le permite a Conviasa hacer algunas cosas, una medida muy quirúrgica, que le levanta ese andamiaje sancionatorio principal, pero no le permite hacer todo lo que pudiésemos pensar, pero le devuelve un oxígeno técnico sobre todo para los aviones y la línea de vuelo, específicamente eso”.

Detallá que habría que dividirlo en dos parámetros: que te permite y qué no te permite. “En el área de mantenimiento, los proveedores están autorizados a suministrar repuestos, inspecciones, reparaciones, chequeos, los mantenimientos tipo C de las aeronaves, repuestos rotables y legítimos de la cadena de suministro, actualización del software, esto es muy importante, todo el tema vital para los sistemas de gestión de vuelo y, desde el punto de vista financiero, también le permite uso de dinero de Conviasa, que esté represado en instituciones bancarias internacionales, pero no libremente, solo exclusivamente para el pago de estos conceptos”.

En cuanto a lo que no le permite, destacó que “continúa la prohibición de que Conviasa pueda abrir vuelos comerciales regulares a EEUU, acuerdos de código compartido e interlineales entre otras aerolíneas internacionales. No le permite el ingreso a los sistemas internacionales de reserva, teniendo que triangular por otras vías, no puede arrendar aeronaves para incrementar su flota”.

“No le permite los activos con las cuentas, moverlas libremente y le prohíbe también usar esta licencia para beneficiar, de cierta manera, a países como, los nombran, Cuba, Irán, Rusia y Corea del Norte”, acotó.

Resaltó que esta licencia no habla del tema del combustible. “Habrá que ver en lo operacional, en lo cotidiano, cómo reacciona. No habla del tema del despacho de combustible en extranjero, pero también uno pudiese presumir que al mantener el estatus de la aerolínea en la lista SDN, de los bienes sancionados, la aerolínea entonces va a enfrentarse con el temor de los proveedores foráneos a sufrir sanciones secundarias”.

A su juicio, esto obliga a Convasa a tener que hacer ajustes con el tema del combustible para hacer sus operaciones. Por ejemplo, si va a Cancún y sabe que allá no le van a repostar combustible, entonces sale de aquí más recargado, eso tiene que cambiar la restricción en cuanto a peso, a balance y no le permite sacar la mayor rentabilidad posible a una aerolínea”.

Opina que esta nueva licencia «seguramente tendrá un impacto también positivo en las aerolíneas privadas”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio