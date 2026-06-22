Analista dice que escrutinio en Colombia servirá para constatar que las actas existen

CARACAS.- El ajustado resultado de la segunda vuelta presidencial confirma una profunda polarización en Colombia, dejando al país dividido exactamente en dos mitades políticas tras los comicios del 21 de junio de 2026. Con 99,8% de las mesas escrutadas en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato derechista Abelardo De la Espriella se impuso por el margen más estrecho en la historia electoral del país frente al oficialista de izquierda, Iván Cepeda

El abogado, periodista y analista político, colombiano Hernán Camacho, precisó que aun no hay un escrutinio final porque solamente están los datos del preconteo. “Anoche se cerró el primer proceso después del cierre de urnas, que es precisamente el preconteo, que efectivamente no tiene un valor jurídico que determine, que pueda determinar el pronunciamiento o la declaración del ganador de las elecciones”.

“El siguiente paso que es el escrutinio que lo realizan los interesados, es decir las campañas, junto a instituciones como los jueces, que hacen parte también del sistema electoral solamente en esa tarea, y es precisamente sacar los votos y constatar efectivamente que las actas existen”, agregó.

Destacó que es un proceso completamente manual, lo único digital ha sido la transferencia de la información, que es la manera por la cual la campaña ha identificado la posibilidad de fraude en ciertas regiones del país, a partir de la manipulación de esos formularios para ser transmitidos hacia el sistema y que el sistema los cuente”.

“Eso lo vamos a ver en parte con el escrutinio que hoy o los resultados que van a ser seguramente muy rápidos, porque apenas son dos campañas”, acotó en entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio.

Sobre la felicitación a De la Espriella del secretrario de Estado de EEUU, Marco Rubio, referida a la migración, considera que “ese tema migratorio de una u otra manera estuvo siempre ligado básicamente a esa parte de la agenda de las extremas derechas en el continente”.

“Sí, básicamente Abelardo Espriella en todas sus campañas manifestó la necesidad, en sus líneas menos prioritarias, argumentativas, hablar de la migración y efectivamente hablar del tema Venezuela, también migración venezolana”, agregó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio