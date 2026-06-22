Sequías y aumento de temperaturas se esperan entre agosto y septiembre por «El Niño»

CARACAS.- El meteorólogo, Luis Vargas, informó este lunes que el fenómeno El Niño llegará a la categoría «fuerte» entre agosto y septiembre e indicó que durante esos dos meses se registrará un «déficit de las precipitaciones y un incremento significativo de las temperaturas».

«Apenas estamos viendo el inicio de El Niño y esos efectos mayores se pudieran estar viendo entonces para esos meses, entre agosto y septiembre, a partir de allí», comentó en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

El especialista proyectó que en el último trimestre del año el fenómeno será «muy fuerte» y pudiera superar los niveles de «intensificación» registrados entre 2015-2016.

«Apenas arrancó en mayo y ya está en intensidad moderado, o sea, esto es a millón la forma en como se está calentando las agua del Pacífico oriental ecuatoriano», dijo.

Entre los efectos, Vargas mencionó las siembras tardías en los campos venezolanos debido a la falta de las lluvias y un aumento importante de las temperaturas.

Destacó que el próximo período seco que inicia en noviembre y finaliza en abril del siguiente año, pudiera ser «bastante intenso» y registrar «sequías» en algunos estados.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio